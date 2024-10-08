Bingöl'de "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" düzenlendi

Bingöl'de "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" yapıldı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Valilik'te düzenlenen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda önemli mesajlar ve talimatlar aldıklarını söyledi.

İl Afet Risk Azaltma Planının (İRAP), afetler ve acil durumlar öncesinde olası kayıp ve zararların önlenmesine ve azaltılmasına yönelik yapılan çalışmaların tümü olduğunu belirten Usta, Bingöl'de bu kapsamda paydaş kurumlarla deprem, kütle hareketleri ve su baskını afetleriyle ilgili çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Bu çalışmaların İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yapıldığını aktaran Usta, şöyle konuştu: "İRAP olarak bizim 3 amacımız, 3 amacımız altında 11 hedefimiz ve 84 eylem planımız var. Birinci amacımız afetlerde şehrimizdeki can kaybını ve ekonomik kayıpları en azından indirmek. Bu amaç altında 6 hedefimiz var. Bunlar güvenli yapılaşma, ilimizde coğrafi bilgi sisteminin kurulması, afetlere bağlı olarak meydana gelecek ikinci afetlerin oluşumunu en aza indirmek. Bu afetlerin ulaşım ağlarına vereceği zararların belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, erken uyarı sistemlerini geliştirmek ve klinik yapılara gelebilecek afet zararını azaltmak. İkinci amacımız ilimizde afete hazır, duyarlı bir toplum oluşturmak. Bu kapsamda da iki hedefimiz eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü amacımız ise şehrimizi güvenli hale getirme. Bu başlık altında da üç hedefimiz var. Mekansal planlamada afet risklerinin, yapısal önlemlerin ve altyapı çalışmalarının dikkate alınmasıdır."

Planlamadaki 84 eylemlerinden 7'sinin "kırmızı eylem" olduğunu kaydeden Usta, "Bu 7 eylemden de ikisi DSİ'nin, ikisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün, ikisi de AFAD'ın. Memnuniyetle ifade ediyorum ki, bizim bu 7 eylemimizden 2'si yüzde 100 tamamlandı, 4'ünün tamamlanma oranı 50'nin üzerinde. Sadece biri yüzde 50'nin altında seyrediyor." ifadelerini kullandı. Bu oranlarla 81 il içerisinde 5. sırada olduklarını belirten Usta, afet riski açısından Bingöl'ün önemini, hassasiyetini kavradıklarını ve bu anlamda ciddi anlamda çalışmalar yaptıklarını bildirdi.