Bingöl'de uyuşturucu ve dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Operasyonda, tabanca, av tüfeği, 2 şarjör, 15 fişek, bir miktar kubar esrar ve 6 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" ile "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan 2 şüpheli jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalamasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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