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        Bingöl'de uyuşturucu ve dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu ve dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:26 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:26
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        Bingöl'de uyuşturucu ve dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu ve dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalamasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" ile "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan 2 şüpheli jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

        Operasyonda, tabanca, av tüfeği, 2 şarjör, 15 fişek, bir miktar kubar esrar ve 6 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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