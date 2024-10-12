Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de freni tutmayan kamyonetin pano ve ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde freni tutmayan kamyonetin elektrik panosu ve ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de freni tutmayan kamyonetin pano ve ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde freni tutmayan kamyonetin elektrik panosu ve ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        C.D. yönetimindeki 12 ACF 075 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle Şehit Recep Battal Caddesi'nde seyir halindeyken freni tutmamaya başladı.

        Sürücünün durdurmak istediği kamyonet, kaldırıma çıkarak elektrik panosuna, ardından ağaca çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan sürücü ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Elektrik panosunun hasar görmesi sonucu bölgede enerji kesintisi yaşandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        Kontrol noktasında jandarmayı şehit etmişti! Sıcak gelişme!
        Kontrol noktasında jandarmayı şehit etmişti! Sıcak gelişme!
        Borçlanma parası geri alınır mı?
        Borçlanma parası geri alınır mı?
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Yavaş seyahat trendi: Daha az plan, daha çok deneyim!
        Yavaş seyahat trendi: Daha az plan, daha çok deneyim!
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol

        Benzer Haberler

        Bingöl'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı
        Bingöl'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı
        Bingöl'de uyuşturucu ve dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de uyuşturucu ve dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
        Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
        Bingöl'de "Ilıcalar Mikrohavza Sulamaları" çalışmalarında sona gelindi
        Bingöl'de "Ilıcalar Mikrohavza Sulamaları" çalışmalarında sona gelindi
        Bingöl'de 5 bin 59 paket sigara ele geçirildi
        Bingöl'de 5 bin 59 paket sigara ele geçirildi
        Bingöl'de firari hükümlü yakalandı
        Bingöl'de firari hükümlü yakalandı