Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 8 kilogram esrar ve 4 bin 915 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 kilogram esrar ve 4 bin 915 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:42 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 8 kilogram esrar ve 4 bin 915 kök Hint keneviri ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 kilogram esrar ve 4 bin 915 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretiyle yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16-17 Ekim'de uyuşturucu imal ve ticareti, yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesi ve arama kaydı bulunanların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde 8 kilogram kubar esrar, 4 bin 915 kök Hint keneviri ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

        Ayrıca, hakaret ve dolandırıcılık suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        ABD'de seçim harcamaları rekor kırdı
        ABD'de seçim harcamaları rekor kırdı
        Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı"
        Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı"
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        30 yıl sonra gelen taciz açıklaması
        30 yıl sonra gelen taciz açıklaması
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite

        Benzer Haberler

        Bingöl- Erzurum karayolunda 'kar' etkili oldu
        Bingöl- Erzurum karayolunda 'kar' etkili oldu
        Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti protesto etti
        Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti protesto etti
        Bingöl'de 4 kilo 576 gram esrar ve 190 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 4 kilo 576 gram esrar ve 190 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de çocuğun koluna saplanan demir çubuğu itfaiye çıkardı
        Bingöl'de çocuğun koluna saplanan demir çubuğu itfaiye çıkardı
        Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Bingöl'de görme engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenlendi
        Bingöl'de görme engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenlendi