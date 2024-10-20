Bingöl'de Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
Bingöl'de, İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Bingöl'de, İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Bingöl Gazze Sivil İnisiyatifi öncülüğünde, Bingöl Belediyesinin önünde toplanan grup, gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.
Namazın ardından Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
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