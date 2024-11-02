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        Bingöl'de Gazze için "meşaleli yürüyüş" yapıldı

        Bingöl'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "meşaleli yürüyüş" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 20:45 Güncelleme: 02.11.2024 - 20:58
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        Bingöl'de Gazze için "meşaleli yürüyüş" yapıldı
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        Bingöl'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "meşaleli yürüyüş" yapıldı.

        HÜDA PAR Bingöl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programla Mevlana Cami önünde bir araya gelen grup, Filistin bayrakları eşliğinde ve taşıdıkları döviz ve pankartlarla Üniversite Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü.

        Yürüyüş boyunca sloganlar atan katılımcılar zaman zaman meşaleler yaktı.

        HÜDA PAR Bingöl Gençlik Kolları Başkanı Murat Demir, burada yaptığı açıklamada, bölgedeki ateş çemberinin gittikçe genişlediğini söyledi.

        Yaşananların büyük bir değişim ve dönüşümün habercisi olduğunu dile getiren Demir, Gazze'de yaşanan vahşet ve soykırımın kendilerine büyük dersler verdiğini belirtti.

        Demir, şunları ifade etti:

        "Devlet liderleri başta olmak üzere uluslararası aktörler, devletler ve halklar, siyonist işgale karşı izzet, şeref ve cesaretle mücadele etmekle mükelleftir. Sorumluluklarımızı yerine getirmemenin bedeli elbette ağır olacaktır. Gazze'de dökülen her kanın, canı yanan, evi yıkılan, yetim ve öksüz bırakılan her masumun feryadından hepimiz sorumluyuz. Siyonistlerin anlayacağı tek dil, güçtür. Bu gücü oluşturmak, bölgesel ittifakların sağlanmasıyla olacaktır."

        Programda şiir okundu, dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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