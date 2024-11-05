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        Bingöl'de 10'u hükümlü olmak üzere arama kaydı bulunan 22 kişi yakalandı

        Bingöl'de aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 22 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 17:03 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:41
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        Bingöl'de 10'u hükümlü olmak üzere arama kaydı bulunan 22 kişi yakalandı
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        Bingöl'de aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 22 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-30 Ekim'de yaptığı çalışmalarda "kasten yaralama", "hırsızlık", "uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma" "dolandırıcılık" ve diğer suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi ile çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 12 kişiyi yakaladı.

        Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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