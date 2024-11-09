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        Karlıova'da Aile Destek Merkezindeki kursiyerler sergi açtı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Aile Destek Merkezinde (ADEM) faaliyet yürüten kursiyerler hazırladıkları ürünlerle sergi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 15:47 Güncelleme: 09.11.2024 - 16:19
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        Karlıova'da Aile Destek Merkezindeki kursiyerler sergi açtı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Aile Destek Merkezinde (ADEM) faaliyet yürüten kursiyerler hazırladıkları ürünlerle sergi açtı.

        Öğretmenevinde düzenlenen sergide, Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet yürüten ADEM'de kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler beğeniye sunuldu.

        Sergiyi gezen Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ürünler hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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