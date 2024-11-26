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        Bingöl'de aralarında firari hükümlülerinin de bulunduğu 4 kişi yakalandı

        Bingöl'de, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:59 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:08
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        Bingöl'de aralarında firari hükümlülerinin de bulunduğu 4 kişi yakalandı
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        Bingöl'de, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 4 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-25 Kasım'da arananların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmada, hakkında "örgüte üye olamamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, çalışmada, üst aramalarında 8,9 gram kubar esrar ve 0.37 gram kokain ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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