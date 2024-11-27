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        Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, çocuklarla kar topu oynadı

        Bingöl'ün Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, ziyaret ettiği ilkokulun öğrencileriyle kar topu oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:57 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:57
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        Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, çocuklarla kar topu oynadı
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        Bingöl'ün Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, ziyaret ettiği ilkokulun öğrencileriyle kar topu oynadı.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Çelik, eşi Hasret Yılmaz Çelik ile Selahattin Eyyubi İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Çelik, okul bahçesinde kar topu oynayan çocuklara eşlik etti.

        Çocuklar, Kaymakam Çelik ile kar topunu oynamanın keyfini yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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