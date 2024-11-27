Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, çocuklarla kar topu oynadı
Bingöl'ün Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, ziyaret ettiği ilkokulun öğrencileriyle kar topu oynadı.
Bingöl'ün Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, ziyaret ettiği ilkokulun öğrencileriyle kar topu oynadı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Çelik, eşi Hasret Yılmaz Çelik ile Selahattin Eyyubi İlkokulu'nu ziyaret etti.
Çelik, okul bahçesinde kar topu oynayan çocuklara eşlik etti.
Çocuklar, Kaymakam Çelik ile kar topunu oynamanın keyfini yaşadı.
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