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        Bingöl'de kar altında kalan menderesler dronla görüntülendi

        Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgesinde karla kaplanan menderesler dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 14:00 Güncelleme: 01.12.2024 - 14:00
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        Bingöl'de kar altında kalan menderesler dronla görüntülendi
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        Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgesinde karla kaplanan menderesler dronla görüntülendi.

        Adaklı ilçesine yakın bölgede çevresi yüksek dağlarla çevrili geniş bir ovaya yayılan menderesler, kar ve yağmur sularıyla besleniyor.

        Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ve su ihtiyacını da karşılayan ova ve menderesler, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Dronla görüntülenen bölgedeki karla kaplı menderesler, güzel görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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