Bingöl'de kar altında kalan menderesler dronla görüntülendi

Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ve su ihtiyacını da karşılayan ova ve menderesler, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Adaklı ilçesine yakın bölgede çevresi yüksek dağlarla çevrili geniş bir ovaya yayılan menderesler, kar ve yağmur sularıyla besleniyor.

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