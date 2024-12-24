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        Bingöl'de 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü tutuklandı

        Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 21:24 Güncelleme: 24.12.2024 - 21:24
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        Bingöl'de 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü tutuklandı
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        Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Mustafa Ç. idaresindeki Cesur Bingöl firmasına ait 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsünün dün gece saatlerinde Erzurum-Bingöl kara yolunun Kümbet köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildiği, pratisyen hekim Osman Zeki (24) ve eşi öğretmen Emine Tuncel'in (26) hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü jandarmadaki işlemlerin ardından Karlıova Adliyesine sevk edildi.

        Mustafa Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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