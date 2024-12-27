Bingöl-Elazığ kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın aksamaması için bu güzergahta ekiplerini hazır bulunduruyor.

Kara yolunun Yolçatı köyü mevkisinden itibaren yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi bir metreye kadar düştü.

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