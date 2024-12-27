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        Bingöl-Elazığ kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

        Bingöl-Elazığ kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 00:53 Güncelleme: 27.12.2024 - 00:53
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        Bingöl-Elazığ kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
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        Bingöl-Elazığ kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Kara yolunun Yolçatı köyü mevkisinden itibaren yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi bir metreye kadar düştü.

        Görüş mesafesinin düştüğü bölgede sürücüler güçlükle ilerliyor.

        Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın aksamaması için bu güzergahta ekiplerini hazır bulunduruyor.

        Kara yolunun karla kaplanması nedeniyle güzergahta ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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