Bingöl'de bıçakla 4 kişiyi öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bingöl'de bıçakla 4 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaralayan sanığa, ilk duruşmada "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 79 yıl hapis cezası verildi.

Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Emir Can Zazaoğlu, Adana Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralanan kişiler, Bingöl Barosu Başkanı Yusuf Ketanalp ve avukatlar salonda hazır bulundu.

Sanık Zazaoğlu, duruşmada suçunu kabul ederek, öldürdüğü ve yaraladığı kişileri tanımadığını belirterek, kendisine verilecek ceza konusunda mahkeme heyetinin gereğini yapmasını istedi.

Baro Başkanı Ketanalp ve avukatlar, sanığın yaptıklarından pişman olmadığını ve canavarca hisle bu olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Zazaoğlu'nun 4 kişiyi "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 5 kişiyi yaralamasına ilişkin 65 yıldan 110 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.