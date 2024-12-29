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        Bingöl'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen operasyonda evinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 22:47 Güncelleme: 29.12.2024 - 22:47
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        Bingöl'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Bingöl'de düzenlenen operasyonda evinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezinde özel harekat polislerinin de desteğiyle bir adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İkamette yapılan aramada 76,89 gram esrar ve 1,27 gram toz esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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