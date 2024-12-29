Bingöl'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

İkamette yapılan aramada 76,89 gram esrar ve 1,27 gram toz esrar ele geçirildi.

Bu kapsamda kent merkezinde özel harekat polislerinin de desteğiyle bir adrese operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.