Bingöl Üniversitesinin hayvan hastanesi ve modern arıcılık kompleksi doğal gaza kavuştu

Bingöl Üniversitesi bünyesinde hizmet veren hayvan hastanesine ve modern arıcılık kompleksine doğal gaz verilmeye başlandı.

Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, Sancak beldesi kara yolunda bulunan hayvan hastanesindeki törende yaptığı konuşmada, hastaneye doğal gaz verilmesi için son birkaç aydır önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Çelik, "Burada 65 metre doğal gaz hattı çektik. Ayrıca bu projemiz için 3 doğal gaz kutusu da yerleştirildi. Bu çalışma hem sağlık hem de tarım açısından üniversitemiz için önemli bir yatırım. Bu projeyle hayvan hastanemiz ve modern arıcılık kompleksimiz daha etkin bir hale gelecek."ifadelerini kullandı.

Üniversite bünyesinde Eczacılık Fakültesinin kurulması için çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydeden Çelik, Diş Hastanesi altyapısı için de çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bu altyapı projelerinin çevre dostu enerji kaynaklarını kullanmalarını olanak sağladığının altını çizen Çelik, buraları sağlık ile tarım üretim alanlarında daha verimli ekonomiye katkı sağlayacak yerler haline getirmiş olacaklarını kaydetti.