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        Bingöl'de motosikletin otomobille çarpışma anı güvenlik kamerasında

        Bingöl'de motosikletin otomobille çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:30 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:30
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        Bingöl'de motosikletin otomobille çarpışma anı güvenlik kamerasında
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        Bingöl'de motosikletin otomobille çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        A.A'nın kullandığı 01 AUK 932 plakalı motosiklet, Y.Y. idaresindeki 12 AAK 552 otomobille Bingöl-Muş Bulvarı'nın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, motosikletteki A.A ve İ.C. ile otomobildeki N.Y. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, akaryakıt istasyonuna girmek için şerit değiştiren otomobile motosikletin çarptığı, motosikletteki bir kişinin otomobilin üzerinden savrulduğu görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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