Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açılışı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Hesarek Kayak Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Ahmet Hamdi Usta, konuşmasında, kayak merkezinin bölgedeki en güzel cazibe merkezlerinden olduğunu söyledi.

Merkezin 4 ay süren sezonuyla diğer kayak bölgelerine göre avantajlı olduğunu ifade eden Usta, son 2-3 yıldır karın geç ve az yağması, ramazan ayının sezona denk gelmesi gibi nedenlerle talebin biraz azaldığını belirtti.

Buna rağmen geçen yıl 100 bin kayakseverin bölgeyi ziyaret ettiğini aktaran Usta, "Bu sene şükürler olsun kar erken geldi ve sezon biraz daha uzun sürecek. Bu rakamları bir buçuk, ikiye katlayacağımızı düşünüyoruz." dedi.