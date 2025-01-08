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        Bingöl'de minibüsle çarpışan ekip otosundaki bir polis yaralandı

        Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:54 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:58
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        Bingöl'de minibüsle çarpışan ekip otosundaki bir polis yaralandı
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        Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.

        E.K. idaresindeki 12 D 0191 plakalı minibüs, Bingöl-Muş Bulvarı Rabia Parkı mevkisindeki kavşakta trafik polislerine ait otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, 1 polis memuru yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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