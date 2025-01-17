Karlıova'da özel öğrenciler karne aldı
Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, özel öğrencilere karne verdi.
Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, özel öğrencilere karne verdi.
Kaymakam Gilan, 125. Yıl Anaokulunu ziyaret ederek, okuldaki özel öğrencilere karnelerini dağıttı.
Daha sonra ilçeden 40 kilometre uzaklıkta bulunan Karlıca İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen Gilan, öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu.
Ziyarette, Kaymakam Gilan, okulun eksiklerinin giderilmesi talimatını verdi.
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