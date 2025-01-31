Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl Valisi Usta, pazarda alışveriş yaptı

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, mahalle pazarını ziyaret ederek alışveriş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:42 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl Valisi Usta, pazarda alışveriş yaptı
        ABONE OL

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, mahalle pazarını ziyaret ederek alışveriş yaptı.

        Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde kurulan pazarı ziyaret ettiğini belirtti.

        Vali Usta, "Yazdan kalma güneşli bir havada makamda oturmak olmazdı, kendimizi cuma pazarında bulduk. Pazarda hem alışveriş yaptım hem de esnafımızla sohbet ettim. Beni pazarda aralarında gören bazı hemşehrilerimiz şaşırsa da, kısa sürede sıcak ve samimi bir muhabbetin içinde bulduk kendimizi. Misafirperver esnafımızın sıcak süt ikramını da geri çevirmedim. Halkımızın samimiyeti her zaman olduğu gibi içimi ısıttı. Rabbim işlerine bereket versin." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Oğluna dua edecekti... Öldüren ziyaret!
        Oğluna dua edecekti... Öldüren ziyaret!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Yine sarı serum, yine ölüm
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik

        Benzer Haberler

        Karla kaplı arazide vaşak ile 3 yavrusu görüntülendi
        Karla kaplı arazide vaşak ile 3 yavrusu görüntülendi
        Bingöl'de vaşak ve yavruları görüntülendi
        Bingöl'de vaşak ve yavruları görüntülendi
        Bingöl'de 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi
        Dolandırıcılar yüzünden yıllarca emek vererek aldığı evini taşınamadan kayb...
        Dolandırıcılar yüzünden yıllarca emek vererek aldığı evini taşınamadan kayb...
        Bingöl'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
        Bingöl'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı