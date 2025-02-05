Bingöl'de ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bingöl'de ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

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