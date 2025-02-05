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        Bingöl'de ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı

        Bingöl'de ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 22:45 Güncelleme: 05.02.2025 - 22:45
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        Bingöl'de ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı
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        Bingöl'de ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı.

        Zanlılar hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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