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        Bingöl'de 77 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 77 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 15:17 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:17
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        Bingöl'de 77 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 77 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 23, ilçelerden Adaklı'da 3, Genç'te 17, Karlıova'da 28, Solhan'da 5 ve Yayladere'de bir köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekiplerin 77 köy yolunun açılması için sürdürdüğü çalışmalar dronla görüntülendi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, olumsuz hava koşulları sebebiyle kapanan yolların açılması için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirterek, "Tipi oluşumundan dolayı çalışmalarda aksamalar olabiliyor. Karla mücadele kapsamındaki tüm köy ve bağlı yollarının en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız 115 personel ve 54 araçla sürmektedir." ifadelerini kullandı.

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