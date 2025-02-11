Diyarbakır'da hayatını kaybeden silikozis hastasının cenazesi Karlıova'da toprağa verildi
Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden silikozis hastası İdris Demir'in (40) cenazesi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde toprağa verildi.
Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden silikozis hastası İdris Demir'in (40) cenazesi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul'da kot kumlama atölyesinde çalışırken silikozis hastalığına yakalanan Demir, Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Evli ve 6 çocuk babası Demir'in cenazesi Karlıova'nın Taşlıçay köyünde defnedildi.
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