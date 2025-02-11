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        Diyarbakır'da hayatını kaybeden silikozis hastasının cenazesi Karlıova'da toprağa verildi

        Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden silikozis hastası İdris Demir'in (40) cenazesi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:14 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:14
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        Diyarbakır'da hayatını kaybeden silikozis hastasının cenazesi Karlıova'da toprağa verildi
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        Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden silikozis hastası İdris Demir'in (40) cenazesi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde toprağa verildi.

        İstanbul'da kot kumlama atölyesinde çalışırken silikozis hastalığına yakalanan Demir, Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Evli ve 6 çocuk babası Demir'in cenazesi Karlıova'nın Taşlıçay köyünde defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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