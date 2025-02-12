Bingöl'ün Genç ilçesinde "huzur uygulaması" yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kafe, oyun salonu, park ve bahçelerde yapılan uygulamada, 205 kişinin üs araması yapıldı, 63 araç kontrol edildi.

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