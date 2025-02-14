Karlıova'da kar etkili oldu

İl Özel İdaresi ekipleri de kar nedeniyle kapanan 38 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmaları sürdürürken bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.