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        Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (5)

        BİNGÖL-ELAZIĞ KARAYOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDIBingöl Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl-Elazığ kara yolunun araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 22:25 Güncelleme: 13.02.2025 - 22:25
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        Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (5)
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        BİNGÖL-ELAZIĞ KARAYOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

        Bingöl Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl-Elazığ kara yolunun araç trafiğine kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, “Bingöl-Elazığ Karayolunun 31-46 kilometreleri arası ile Bingöl-Elazığ karayolunun 0-24 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bu akşam saat 20.40 itibariyle araç trafiğine kapatılmıştır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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