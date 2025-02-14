Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 ölü, 31 yaralı (2)

ÖLÜSAYISI 5’E YÜKSELDİ

Bingöl’ün Genç ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, ölü sayısı 5’e yükseldi. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yaptığı paylaşımda “Şırnak’tan Erzurum’a giden bir yolcu otobüsünün Genç ilçemize 8 kilometre kala, ilk belirlemelere göre sis, buzlanma ve dikkatsizlik sonucunu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilmesi sonucu maalesef 5 vatandaşımızı kaybettik. Yaralılarımızın tedavilerine Genç ve Bingöl Devlet hastanelerinde devam ediliyor. Devam eden kurtarma çalışmalarını bizzat yerinde izledim. Yaralılarımızı Genç ve Bingöl Devlet hastanelerinde ziyaret ettim. Bu mübarek Berat Kandili akşamında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.