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        Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 ölü, 31 yaralı (2)

        ÖLÜSAYISI 5'E YÜKSELDİBingöl'ün Genç ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, ölü sayısı 5'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 00:26 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:30
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        Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 ölü, 31 yaralı (2)
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        ÖLÜSAYISI 5’E YÜKSELDİ

        Bingöl’ün Genç ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, ölü sayısı 5’e yükseldi. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yaptığı paylaşımda “Şırnak’tan Erzurum’a giden bir yolcu otobüsünün Genç ilçemize 8 kilometre kala, ilk belirlemelere göre sis, buzlanma ve dikkatsizlik sonucunu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilmesi sonucu maalesef 5 vatandaşımızı kaybettik. Yaralılarımızın tedavilerine Genç ve Bingöl Devlet hastanelerinde devam ediliyor. Devam eden kurtarma çalışmalarını bizzat yerinde izledim. Yaralılarımızı Genç ve Bingöl Devlet hastanelerinde ziyaret ettim. Bu mübarek Berat Kandili akşamında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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