Bingöl ve Şırnak'ta 10 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
Bingöl ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 10 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Bingöl ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 10 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Bu nedenle yolu kapanan 9 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, yolları kardan temizlemek için çalışma yürütüyor.
Öte yandan, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği ilçede bazı araçların kara gömüldüğü görüldü.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü yolu da kar ve tipi yüzünden kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, köye ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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