Bingöl ve Şırnak'ta 10 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü yolu da kar ve tipi yüzünden kapandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Bu nedenle yolu kapanan 9 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 10 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

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