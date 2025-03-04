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        Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 131 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Bingöl ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 131 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:50 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:55
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        Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 131 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Bingöl ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 131 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Bingöl'de kent genelinde dün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kar yağışı nedeniyle merkezde 58, ilçelerden Adaklı'da 6, Karlıova'da 13, Kiğı'da 25, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 olmak üzere toplam 130 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Yolların ulaşıma açılması için 115 personel ve 54 araçla çalışma yürütülüyor.

        Bingöl Belediyesi ile Karlıova Belediyesi ekipleri de caddeler, sokaklar ve kaldırımlarda biriken karları temizledi.

        - Şırnak

        Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyünün yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdare ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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