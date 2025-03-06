Bingöllüler Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar programında buluştu

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Bingöl'de düzenlenen programda 300 kişiye iftar verildi.

Merkez İnönü Mahallesi'nde bir restoranda düzenlenen programa, Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir ile vatandaşlar katıldı.

Vali Usta ve protokol üyeleri, iftara katılanlarla sohbet etti, onlarla yakından ilgilendi.

Usta, yaptığı açıklamada, ramazanın paylaşma ve merhamet ayı olduğunu söyledi.

Bu anlamda Bingöl'de yaşayan vatandaşlara iftarda gönül sofrası açtıklarını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Daha önce bu iftarları biraz merkezden uzak bir yerde yapıyorduk. Bunu bu sene bölge müdürümüzle konuştuk, merkezde geniş bir restoranla anlaştık. Herkesin ulaşabileceği bir mekanı belirledik. Bugün de vatandaşlarımızla iftar yaptık. Bu desteklerden ötürü ben Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene hem mekan hem de sayı olarak daha da arttırıp daha çok vatandaşımıza daha güzel şartlarda bu hizmeti sunmayı düşünüyoruz. Ramazan ayında edindiğimiz güzel hasletleri, güzel özellikleri de sadece bir ayla sınırlı kalmadan hayatımızın tamamına yayarak iyilikle, güzellikle, merhametle dolu bir hayat yaşayalım istiyorum."

Vakıflar Bölge Müdürü Demir de Valilik desteğiyle güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Demir, "Bingöl'de her gün 300 kişiye iftar veriyoruz. Burada ailelerimizle beraber güzel vakit geçirdik. Herkesi sofralarımıza, paylaşmaya, yardımlaşma, dayanışmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.