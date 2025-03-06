Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöllüler Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar programında buluştu

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Bingöl'de düzenlenen programda 300 kişiye iftar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 20:52 Güncelleme: 06.03.2025 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöllüler Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar programında buluştu
        ABONE OL

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Bingöl'de düzenlenen programda 300 kişiye iftar verildi.

        Merkez İnönü Mahallesi'nde bir restoranda düzenlenen programa, Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir ile vatandaşlar katıldı.

        Vali Usta ve protokol üyeleri, iftara katılanlarla sohbet etti, onlarla yakından ilgilendi.

        Usta, yaptığı açıklamada, ramazanın paylaşma ve merhamet ayı olduğunu söyledi.

        Bu anlamda Bingöl'de yaşayan vatandaşlara iftarda gönül sofrası açtıklarını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

        "Daha önce bu iftarları biraz merkezden uzak bir yerde yapıyorduk. Bunu bu sene bölge müdürümüzle konuştuk, merkezde geniş bir restoranla anlaştık. Herkesin ulaşabileceği bir mekanı belirledik. Bugün de vatandaşlarımızla iftar yaptık. Bu desteklerden ötürü ben Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene hem mekan hem de sayı olarak daha da arttırıp daha çok vatandaşımıza daha güzel şartlarda bu hizmeti sunmayı düşünüyoruz. Ramazan ayında edindiğimiz güzel hasletleri, güzel özellikleri de sadece bir ayla sınırlı kalmadan hayatımızın tamamına yayarak iyilikle, güzellikle, merhametle dolu bir hayat yaşayalım istiyorum."

        Vakıflar Bölge Müdürü Demir de Valilik desteğiyle güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Demir, "Bingöl'de her gün 300 kişiye iftar veriyoruz. Burada ailelerimizle beraber güzel vakit geçirdik. Herkesi sofralarımıza, paylaşmaya, yardımlaşma, dayanışmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişisel hesaplar peşinde asla değiliz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişisel hesaplar peşinde asla değiliz
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        6 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 49 okulda deprem tatbikatı yapıldı
        Bingöl'de 49 okulda deprem tatbikatı yapıldı
        3 ilde DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
        3 ilde DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
        Bingöl merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutukla...
        Bingöl merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutukla...
        JICA Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Daisuke, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu
        JICA Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Daisuke, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu
        Bingöl'de aşçılık kursunda hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırı...
        Bingöl'de aşçılık kursunda hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırı...
        Bingöl'de araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı