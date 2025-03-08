Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan aranan hükümlü yakalandı

Valilikten açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yıldır aranan M.Z.S'nin yerini teknik ve fiziki takip sonucu belirledi.

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