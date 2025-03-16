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        Karlıova'da cadde ve sokaklarda temizlik çalışması

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 16:36 Güncelleme: 16.03.2025 - 16:38
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        Karlıova'da cadde ve sokaklarda temizlik çalışması
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        Bingöl’ün Karlıova ilçesinde cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı.

        Karlıova Belediyesi ekiplerince, karların erimesinin ardından çarşı merkezi ve mahallelerde temizlik çalışmalarına başlandı.

        Ekipler, tazyikli su ile caddeleri temizliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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