Yeşilay Bingöl Şubesi gönüllülerine oryantasyon eğitimi verildi

Yeşilay Bingöl Şubesi bünyesine yeni katılan gönüllülere oryantasyon eğitimi verildi.

Yeşilay Bingöl Şubesinde düzenlenen eğitimde, Gençlik Komisyonuna katılan gönüllü üyelere Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yeşilay Bingöl Şube Başkanı Ahmet Karaca, gönüllülerin yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Karaca, gönüllülerin Yeşilay için çok önemli olduğunu belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz her faaliyette gönüllülerin verdiği destek büyük önem taşıyor. Düzenli olarak yapılacak toplantı ve eğitimlerle gönüllü üyelerimizin yetişmesini ve sahada aktif şekilde görev almasını hedefliyoruz. Yeşilay'ımıza güç katan bütün gönüllerimize çok teşekkür ediyorum, iyi ki varlar." ifadelerini kullandı.