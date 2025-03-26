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        Bingöl'de 2 kilo 230 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 230 gram toz esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 17:25 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:25
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        Bingöl'de 2 kilo 230 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 230 gram toz esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda ilçe kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda, 2 kilo 230 gram toz esrar ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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