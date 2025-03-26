Bingöl'de 2 kilo 230 gram esrar ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 230 gram toz esrar ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 230 gram toz esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda ilçe kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda, 2 kilo 230 gram toz esrar ele geçirdi.
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