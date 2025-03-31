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        Bingöl'de iki kardeş köpeklerin saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu doğaya saldı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde iki kardeş, çoban köpeklerinin saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu doğal ortamına bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 22:28 Güncelleme: 31.03.2025 - 22:28
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        Bingöl'de iki kardeş köpeklerin saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu doğaya saldı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde iki kardeş, çoban köpeklerinin saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu doğal ortamına bıraktı.

        Karcı köyü kırsalında küçükbaş hayvan otlatan Alişan ve Hüsnü Sinen kardeşler, çoban köpeklerinin tesadüfen bölgeye gelen ayı yavrusuna saldırdığını gördü.

        Bunun üzerine köpekleri sakinleştirip kontrol altına alan Sinen kardeşler, ayı yavrusunu yara almadan kurtardı.

        İki kardeş, korktuğu gözlenen hayvanı bir süre ilgilendikten sonra yaşam alanı olarak düşündükleri bölgeye bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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