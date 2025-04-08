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        Bingöl'de şehit oğluna doğum günü sürprizi yapıldı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde Kaymakam Muhammet Güzel, şehit güvenlik korucusu Mehmet Koçdağı'nın oğluna 10. yaş gününde sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 18:26 Güncelleme: 08.04.2025 - 18:31
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        Bingöl'de şehit oğluna doğum günü sürprizi yapıldı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde Kaymakam Muhammet Güzel, şehit güvenlik korucusu Mehmet Koçdağı'nın oğluna 10. yaş gününde sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Güzel, 2016 yılında ilçede gerçekleştirilen bir operasyon sırasında şehit olan Koçdağı'nın ailesini evinde ziyaret ederek Mustafa Sezer'in doğum gününü kutladı.

        Kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen çocuğa, Kaymakam Güzel tarafından hediyeler verildi.

        Güzel, şehitlerin kendilerine emaneti olan ailelerinin her zaman başlarının tacı olduğunu belirterek, "Bugün Mustafa'nın mutluluğuna ortak olmak ve ailemizin yanında bulunmak bizler için büyük bir mutluluk. Rabbim ona sağlıkla, huzurla nice yaşlar nasip etsin." ifadelerini kullandı.

        Şehit ailesi de ziyaret ve gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini ifade etti.

        Ziyarette İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nurullah Çağlayan da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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