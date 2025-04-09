Bingöl'de terör operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce yürütülen çalışmada terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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