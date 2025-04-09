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        Bingöl'de terör operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 23:20 Güncelleme: 09.04.2025 - 23:20
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        Bingöl'de terör operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce yürütülen çalışmada terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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