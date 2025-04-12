Bingöl'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
Bingöl'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alına 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Bingöl'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alına 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında sosyal medya platformunda farklı bahanelerle toplam 850 bin liralık dolandırıcılık yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler operasyon sonucu 2 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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