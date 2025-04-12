Bingöl'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında sosyal medya platformunda farklı bahanelerle toplam 850 bin liralık dolandırıcılık yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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