Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda bir adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İkamette ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 14 mermi, 487 gram toz esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.