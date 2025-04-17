Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bir adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İkamette ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 14 mermi, 487 gram toz esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.