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        Bingöl'de otomobilin sürücü kursu eğitim aracıyla çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

        Bingöl'de otomobilin sürücü kursu eğitim aracıyla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 17:42 Güncelleme: 20.04.2025 - 18:12
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        Bingöl'de otomobilin sürücü kursu eğitim aracıyla çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
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        Bingöl'de otomobilin sürücü kursu eğitim aracıyla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.K'nin kullandığı 23 HV 255 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun Çayağzı mevkisinde aday sürücü Y.İ'nin idaresindeki 12 DA 500 plakalı sürücü kursu eğitim aracıyla çarpıştı.

        Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki kum ocağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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