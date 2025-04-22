Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de çiftçilere yüzde 70 hibeyle mısır ve yonca tohumu dağıtıldı

        Bingöl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 70 hibeli mısır ve yonca tohumu verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de çiftçilere yüzde 70 hibeyle mısır ve yonca tohumu dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 70 hibeli mısır ve yonca tohumu verildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca "Yem Bitkileri Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 211 çiftçiye müdürlüğün bahçesinde düzenlenen programda, 11 ton yonca, 600 torba mısır tohumu dağıtıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, gazetecilere yaptığı açıklamada, dağıtılan tohumla 5 bin 200 dekarlık alanda 21 ton yem bitkisi hasat edilmesini hedefledikleri söyledi.

        Projenin toplam bütçesinin 6,1 milyon lira olduğunu aktaran Bahadır, bunun yüzde 70'inin DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edildiğini kaydetti.

        Bahadır, "Özellikle hayvan beslenmesinde kalitenin artmasını, yem girdi maliyetlerinin azalmasını, çiftçilerimizin sürdürülebilir tarım yapmasını, bölgede hayvancılık ve tarım faaliyetlerine olumlu yönde katkı sunmayı hedefliyoruz. Yine et ve süt veriminde olumlu yönde bir iyileşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

        Çiftçi İsmet Bürkük de piyasaya göre çok uygun maliyetle tohumları aldıklarını belirtti.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çiftçilerin her zaman yanında olduğunu dile getiren Bürkük, "6-7 yıl önce arazilerimizin hepsi boştu, çayırdı ve kimse ekmiyordu. Şu an mısır, yonca, buğday ve arpa ekiyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        Bingöl'de aranan hükümlü ve şüpheli yakalandı
        Bingöl'de aranan hükümlü ve şüpheli yakalandı
        Bingöl'de karton bardaklara ekilen 480 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de karton bardaklara ekilen 480 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de otomobil ile sürücü kursu aracının çarpıştığı kaza kamerada: 2 ya...
        Bingöl'de otomobil ile sürücü kursu aracının çarpıştığı kaza kamerada: 2 ya...
        Bingöl'de otomobilin sürücü kursu eğitim aracıyla çarpıştığı kaza güvenlik...
        Bingöl'de otomobilin sürücü kursu eğitim aracıyla çarpıştığı kaza güvenlik...
        Bingöl'de 20 araç lastiği çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
        Bingöl'de 20 araç lastiği çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
        Bingöl'de hakkında 3 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kiş...
        Bingöl'de hakkında 3 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kiş...