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        Bingöl'de yoğun kokuya neden olan firmanın faaliyetlerine ara verildi

        Bingöl'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya çevrede yoğun kokuya neden olduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulandı ve faaliyetlerine ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 20:39 Güncelleme: 22.04.2025 - 20:39
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        Bingöl'de yoğun kokuya neden olan firmanın faaliyetlerine ara verildi
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        Bingöl'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya çevrede yoğun kokuya neden olduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulandı ve faaliyetlerine ara verildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son zamanlarda Organize Sanayi Bölgesi'nden yoğun koku geldiği yönünde vatandaşlardan şikayet alındığı belirtildi.

        Bunun üzerine ilgili bir firmada denetim yapıldığı kaydedilen açıklamada, firma hakkında "2872 sayılı Çevre Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Açıklamada, "Şikayete konu firmanın faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli tedbirleri alması hususunda gerekli uyarılar ve bilgilendirme yapılmıştır. Firmanın gerekli tedbirleri yerine getirmesi sürecinde faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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