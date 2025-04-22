Bingöl'de yoğun kokuya neden olan firmanın faaliyetlerine ara verildi
Bingöl'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya çevrede yoğun kokuya neden olduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulandı ve faaliyetlerine ara verildi.
Bingöl'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya çevrede yoğun kokuya neden olduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulandı ve faaliyetlerine ara verildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son zamanlarda Organize Sanayi Bölgesi'nden yoğun koku geldiği yönünde vatandaşlardan şikayet alındığı belirtildi.
Bunun üzerine ilgili bir firmada denetim yapıldığı kaydedilen açıklamada, firma hakkında "2872 sayılı Çevre Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Açıklamada, "Şikayete konu firmanın faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli tedbirleri alması hususunda gerekli uyarılar ve bilgilendirme yapılmıştır. Firmanın gerekli tedbirleri yerine getirmesi sürecinde faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.
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