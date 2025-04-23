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        Bingöl'de otobüsün önüne çıkan boğa şoförü kovaladı

        Bingöl'de özel halk otobüsünün önüne çıkan bir boğanın kendisine müdahale etmeye çalışan şoförü kovaladığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 19:27 Güncelleme: 23.04.2025 - 19:27
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        Bingöl'de otobüsün önüne çıkan boğa şoförü kovaladı
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        Bingöl'de özel halk otobüsünün önüne çıkan bir boğanın kendisine müdahale etmeye çalışan şoförü kovaladığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Bingöl-Genç kara yolunun Tugay mevkisinde Mahmut Bürkük idaresindeki özel halk otobüsünün önüne bir boğa çıktı.

        Bürkük, otobüsten inerek boğanın yoldan uzaklaşması için müdahale etmek istedi.

        Bu sırada boğa Bürkük'e saldırmaya çalıştı, kovalamacanın ardından şoför, otobüsün içine girmeyi başardı.

        Otobüs daha sonra yoluna devam etti.

        Yaşananlar otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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