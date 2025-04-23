Bingöl'de otobüsün önüne çıkan boğa şoförü kovaladı

Otobüs daha sonra yoluna devam etti.

Bingöl'de özel halk otobüsünün önüne çıkan bir boğanın kendisine müdahale etmeye çalışan şoförü kovaladığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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