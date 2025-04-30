Bingöl'de define arayan şüpheli yakalandı
Bingöl'de define arayan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Bingöl'de define arayan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk devriyesi yapıldı.
Ekipler, bu sırada merkeze bağlı Sudüğünü köyü yaylasında dedektör cihazı ile arazide define arayan şüpheli F.B'yi yakaladı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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