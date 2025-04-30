Bingöl'de firari hükümlü yakalandı

Bingöl'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ç. yakalandı.

Firari hükümlü jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.