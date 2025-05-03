Karlıova'da ters laleler açtı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ters laleler açtı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ters laleler açtı.
İlçede halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak nitelendirilen ters laleler, baharın gelişiyle açtı.
İlçede baharda açan ters laleler, doğayı renklendirdi. Görsel şölen oluşturan ters laleler, doğaseverler ve fotoğraf meraklılarına baharı müjdeledi.
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