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        Karlıova'da ters laleler açtı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ters laleler açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 13:54 Güncelleme: 03.05.2025 - 14:01
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        Karlıova'da ters laleler açtı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ters laleler açtı.

        İlçede halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak nitelendirilen ters laleler, baharın gelişiyle açtı.

        İlçede baharda açan ters laleler, doğayı renklendirdi. Görsel şölen oluşturan ters laleler, doğaseverler ve fotoğraf meraklılarına baharı müjdeledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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