İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "'Terörsüz Türkiye' süreciyle inşallah terör örgütü PKK sayfası da tamamıyla kapanmış olacak." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Aktaş, beraberinde Vali Ahmet Hamdi Usta, Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Hatice Atan ile Bingöl Valiliği ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında Sancak İlkokulunda oluşturulan Şehitler Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Aktaş, daha sonra 2018 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Siraç Bingöl adına kent merkezindeki Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kurulan kütüphanenin açılışını yaptı.

Ardından Valiliğe geçen Aktaş, Vali Usta ile makamında görüştü.

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneğini (BİŞHAK) ziyaret eden Aktaş, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada, şehitler sayesinde ülkede herkesin özgür şekilde yaşayabildiğini söyledi.

Bin yıldır bu topraklarda vatandaşların birlikte, kardeşçe yaşadığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Çok büyük bedeller ödeyerek bugünlere geldik. Terör örgütü PKK ile mücadele noktasında da çok büyük bedeller ödedik. Binlerce kahramanımız şehit oldu, canını ortaya koydu. Terör örgütü PKK'yı bitirme noktasına getirdik. 'Terörsüz Türkiye' süreciyle birlikte inşallah terör örgütü PKK sayfası da tamamıyla kapanmış olacak. Hem terör örgütü PKK hem de diğer hain terör örgütü olan FETÖ'nün ihanetleri sonucu şehadet mertebesine ulaşmış şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

Aktaş, devletin ve İçişleri Bakanlığının her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

Vali Usta da Bingöl'de şehit aileleri ve gazilerle çok güçlü birliktelikler kurduklarını, Bingöl'ün devletine, milletine bağlı olduğunu, kentin bu topraklar için bedeller ödediğini kaydetti.