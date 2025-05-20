Bingöl'de saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saman yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saman yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 21 FY 821 plakalı saman balyası yüklü kamyon, Bingöl-Karlıova kara yolunun Cilligöl köyü mevkisinde alev aldı.
Aracından duman çıktığını fark eden sürücü yol kenarına park ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta ve bazı saman balyalarında hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.