Bingöl'de saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta ve bazı saman balyalarında hasar oluştu.

Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aracından duman çıktığını fark eden sürücü yol kenarına park ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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