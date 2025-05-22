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        Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Bingöl'de Gençlerle Buluşuyor" programına katıldı:

        Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, "Bizde Ombudsman'ın kararlarına ve tavsiye kararlarına uyma oranı yüzde 72'nin üzerinde. Yani dünya ortalamasının üstündeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 19:19 Güncelleme: 22.05.2025 - 19:24
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        Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Bingöl'de Gençlerle Buluşuyor" programına katıldı:
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        Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, "Bizde Ombudsman'ın kararlarına ve tavsiye kararlarına uyma oranı yüzde 72'nin üzerinde. Yani dünya ortalamasının üstündeyiz." dedi.

        Akarca, Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen "Ombudsman Bingöl'de Gençlerle Buluşuyor" programında, gençlerle her buluştuğunda büyük bir heyecan duyduğunu söyledi.

        Bingöl'ün zengin kültürel mirası ve göz alıcı doğal güzellikleriyle ruhu beslediğini ifade eden Akarca, kentin adeta bir açık hava müzesi olduğunu belirtti.

        Üniversitelerin, bulundukları şehre ve ülkeye yön veren, toplumsal gelişimi, kültürel zenginliği, düşünsel çeşitliliği besleyen canlı ve etkili merkezler olduğunu dile getiren Akarca, şöyle konuştu:

        "Üniversitelerin bir tarafı bilimle diğer tarafı da insanla ve toplumla, hayatla iç içe olmalıdır. Üniversiteler bilimsel çalışmalarla sınırları geliştirirken insanların düşünce dünyasında filizlenen yeni anlayışların, fikirlerin ve değerlerin ortaya çıkmasında da etkin rol oynamaktadırlar. Bu nedenle bu ülkenin entelektüel sermayesini, aydınlarını ve geleceğin liderlerini yetiştiren bu eğitim yuvaları, ürettikleri bilgi ve sağladıkları birikimle toplumun geleceğine dair altyapıyı hazırlayan temel güç merkezlerindendir. Üniversitelerimizin zengin ve yenilikçi düşünce atmosferiyle toplumun ilerlemesine yön veren vizyonu, ülkemizin yarınlarına şekil vermektedir. Türkiye, bilgi ve teknolojiyi dışarıdan temin eden tüketici konumundan çıkarak, bilgiyi kendi dinamikleriyle üreten, geliştiren ve küresel ölçekte ihraç eden öncü bir ülke olmak durumunda. Bu vizyonun kalbinde ise üniversitelerimiz yer almaktadır."

        "Türkiye Yüzyılı"nın en önemli aşamalarından birinin de "Terörsüz Türkiye" olduğunu vurgulayan Akarca, "Terörsüz Türkiye aşamasına gelmiş olmakla artık ülkemizin, milletimizin, devletimizin yarınlara daha umutla, güvenle bakacağı, daha müreffeh, kalkınmış ve adil bir toplumu hayata geçirmek mümkün görülmektedir." ifadesini kullandı.

        Adaletin devletin temeli olduğuna dikkati çeken Akarca, adalet olmadığı takdirde güvenlikten, refahtan, huzurdan, gelişmekten bahsetmenin de mümkün olmadığını belirtti.

        "Refahın da huzurun da kalkınmanın da gelişmenin de insanlığın da en önemli fonksiyonu, adaleti sağlamakla gerçekleşiyor." diyen Akarca, devletlerin birinci görevinin de bu olduğunu söyledi.

        Akarca, demokrasinin, hukuk devletinin yerleştiği, hukuk üstünlüğünün gerçekleştiği ülkelerde Ombudsman'ın kararlarının da yargı kararları gibi saygı gördüğünü ve bu kararlara uyulduğunu dile getirerek şöyle dedi:

        "Bizde Ombudsman'ın kararlarına ve tavsiye kararlarına uyma oranı, memnuniyetle ifade edeyim ki idarelerimiz tarafından benimseniyor, yüzde 72'nin üzerinde. Yani dünya ortalamasının üstündeyiz. İsveç'te bu oran yüzde 80'lerin biraz üzerinde. Bizde de 12 yıllık tecrübe ışığında çok kısa sürede ciddi bir mesafe katedildiğini belirtmek isterim. İdarelere iyi yönetim ilkeleri hususunda rehberlik yapıyoruz."

        Programa, Vali Vekili İbrahim Gökmen, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Adalet Komisyonu Başkanı Cebrail Çelik, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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